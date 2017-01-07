Фьючерсы – что такое и как их использовать
Новички-трейдеры задают множество разных вопросов, один из которых – что такое фьючерсы, как ими торговать…
ЕТФ и ПИФ – что это такое, как правильно торговать
ЕТФ и ПИФ – сложные инструменты в арсенале трейдера. Чтобы научиться получать от них прибыль,…
Новости акций
(Reuters) – Французский производитель автозапчастей Valeo заявил в пятницу, что ожидает снижения маржи основной прибыли в этом году на фоне геополитической напряженности и инфляционного давления, после…
(Reuters) – Bank of Nova Scotia заявил в пятницу, что позволит сотрудникам вернуться в большинство своих канадских офисов на добровольной основе с 14 марта, так как…
Nike (NKE) только что “пнула” надежного партнера-поставщика Foot Locker (FL), стремясь получить еще больше денег от продажи кроссовок за 150 долларов. Акции Foot Locker рухнули почти…
До того как Россия вторглась в Украину, циркулировало довольно много исследований, в которых говорилось, что влияние такого события на американский фондовый рынок будет ограниченным. Райан Детрик…
Последние новости криптовалют
Фьючерсы – что такое и как их использовать
Новички-трейдеры задают множество разных вопросов, один из которых – что такое фьючерсы, как ими торговать и как получать с них большую прибыль. Фьючерс – что такое Фьючерс происходит от английского…