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Valeo делаетт осторожный прогноз на 2022 год в условиях глобальной неопределенности
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(Reuters) – Французский производитель автозапчастей Valeo заявил в пятницу, что ожидает снижения маржи основной прибыли в этом году на фоне геополитической напряженности и инфляционного давления, после…

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Nike только что уничтожила более 900 миллионов долларов из рыночной стоимости Foot Locker
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Nike (NKE) только что “пнула” надежного партнера-поставщика Foot Locker (FL), стремясь получить еще больше денег от продажи кроссовок за 150 долларов. Акции Foot Locker рухнули почти…

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Почему геополитика раскачивает фондовый рынок США
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До того как Россия вторглась в Украину, циркулировало довольно много исследований, в которых говорилось, что влияние такого события на американский фондовый рынок будет ограниченным. Райан Детрик…

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Фьючерсы – что такое и как их использовать

Фьючерсы – что такое и как их использовать

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Новички-трейдеры задают множество разных вопросов, один из которых – что такое фьючерсы, как ими торговать и как получать с них большую прибыль. Фьючерс – что такое Фьючерс происходит от английского…